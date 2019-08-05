ألمانيا تؤكد رفضها مشاركة أمريكا في مهمة مضيق هرمز

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن المستشارة أنغيلا ميركل والحكومة الألمانية كلها لا تفكر في المشاركة في مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز حاليا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم الحكومة القول، في مؤتمر صحفي: "المستشارة لا تفكر في المشاركة في مهمة تقودها الولايات المتحدة في الوقت الحالي، والجميع في الحكومة الألمانية يوافقون على ذلك".

وذكرت السفارة الأمريكية في برلين ، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة طلبت من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة لحماية سفن الشحن التي تمر عبر المضيق ومكافحة العدوان الإيراني".

وكانت ألمانيا قد أعلنت، في نهاية الشهر الماضي، أنها لم تعرض الانضمام إلى مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز، إذ ترغب في تهدئة التوتر مع إيران.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أولريكه ديمر، المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، القول: "الحكومة متحفظة حيال المقترح الأمريكي الملموس ولذلك لم تقدم عرضا".

وقالت ديمر: "من المهم بالنسبة لنا السير في طريق الدبلوماسية... والسعي لمحادثات مع إيران منعا للتصعيد والعمل نحو استمرار الاتفاق النووي... المشاركة في مهمة بقيادة الولايات المتحدة قد تجعل هذا الأمر صعبا".