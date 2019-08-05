الصين توجه الضربة القاضية على الولايات المتحدة

لقد توقفت الشركات بالفعل عن الاستيراد وتنتظر الآن تقدم المفاوضات التجارية بين البلدين، بحسب صحيفة "بلومبرغ".

جاء قرار بكين في أعقاب بيان أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن في 1 أغسطس/آب عن عزمه فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية المتبقية، والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار.

وأوضح محللون من شركة "ميبانك كيم"، أن "الصين ترفض استراتيجية دبلوماسية أكثر ليونة في الحرب التجارية ولا تريد أن تكون" كيس ملاكمة" للولايات المتحدة، بالإضافة أن تهديدات ترامب بإدخال رسوم تجارية جديدة تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع وتؤدي إلى حرب تجارية واسعة النطاق.

كما كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الاثنين، عن هبوط العملة الصينية اليوان إلى أكثر من 1%، وانخفض اليوان إلى 7.1137 يوان مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، و7.0424 يوان مقابل الدولار داخل الصين.

وتباعدت مواقف واشنطن وبكين بشأن القضايا التجارية أكثر، منذ التصعيد الأخير في العلاقات بين البلدين في شهر مايو/ أيار من هذا العام، عندما زاد الطرفان الرسوم المتبادلة على البضائع المستوردة.