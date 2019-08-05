ضمن الألعاب العسكرية الدولية...انطلاق مسابقات الغوص في جزيرة كيش الإيرانية (صور)

جرت، يوم أمس الأحد، مراسم حفل افتتاح المرحلة الدولية من مسابقة ألعاب الجيش الدولية "العمق-2019" في جزيرة كيش جنوب إيران في مياه الخليج .

وشارك في مراسم الافتتاح نائب القائد الأعلى للقوات البحرية ألكسندر فيتكو وقائد القوات البحرية الأدميرال حسين خانزادي، وممثلون عن وزارة الدفاع الإيرانية، بالإضافة إلى رؤساء الوفود والمشاركين في مسابقة "العمق" الدولية، من روسيا وإيران وفنزويلا وجنوب أفريقيا وسوريا والصين.

Сборная команда водолазов Военно-Морского Флота России завершила цикл тренировок на острове Киш в акватории Персидского залива перед открытием международного этапа конкурса Армейских международных игр «Глубина-2019» #Минобороны #АРМИ #АРМИ2019 #Глубина2019 #Глубина pic.twitter.com/vvFp0yImiO — Минобороны России (@mod_russia) August 4, 2019

وقال الأدميرال ألكسندر فيتكو خلال حفل الافتتاح: "سندعم فريقنا بالتأكيد"، مضيفا أن البحرية تتمنى لهم الفوز، وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، يجب أن تكون المنافسة عادلة ويبقى الفوز للأقوى".

وخلال حفل الافتتاح قامت مجموعة من الأطفال بتقديم عرض، بالإضافة إلى قيام الجانب الروسي بتقديمه عرضا فنيا خلال افتتاح هذا الحدث الدولي.

пресс-центр Армейских международных игр – 2019 انطلاق مسابقات الغوص في جزيرة كيش الإيرانية

تقام المسابقة الدولية للغطس "العمق" الشامل في إطار "ألعاب الجيش الدولية - 2019" في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس/آب.

وأصبحت جمهورية إيران الإسلامية بالفعل هي المرة الثانية التي تصبح فيها الدولة المشاركة في تنظيم "ألعاب الجيش الدولية - 2019" والمرة الثانية التي تستقبل مسابقة غوص على أراضيها.

пресс-центр Армейских международных игр – 2019 انطلاق مسابقات الغوص في جزيرة كيش الإيرانية

ويمثل روسيا فريقا مشتركا من القوات البحرية تحت قيادة نائب رئيس دائرة البحث والإنقاذ البحرية، الكابتن أليكسي ساخاروف.