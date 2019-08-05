واشنطن: طالبنا أكثر من 60 دولة بتقديم المساعدة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

ونقلت "سكاي نيوز" الإخبارية عن بومبيو قوله "طلبنا من أكثر من 60 دولة تقديم المساعدة لتأمين خطوط الملاحة البحرية في مضيق هرمز".
وكانت الناطقة باسم السفارة الأمريكية في برلين قالت إن واشنطن طلبت من ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، المساعدة في تأمين مضيق هرمز، إلا أن ألمانيا رفضت ذلك قائلة إن الأمر غير وارد لديها.
وكانت تقارير إعلامية يابانية قد أفادت بأن طوكيو لن ترسل سفنا حربية للانضمام إلى قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لحراسة ناقلات النفط في مضيق هرمز، وذلك خشية مواجهة رد عسكري من إيران لكنها قد ترسل طائرات لتنفيذ دوريات.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة "لوموند" أن فرنسا ترفض الاشتراك في المهمة الأمريكية لحماية مضيق هرمز، لكنها تدعم الطرق الدبلوماسية، وتنسيق أفضل لتصرفات الدول الغربية وتبادل المعلومات".
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