ترامب يرد على "الهبوط التاريخي" لليوان الصيني

ندد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالإجراء الذي اتخذته الصين، اليوم الإثنين، بشأن عملتها.

وسمحت بكين لليوان بتخطي مستوى رئيسي عند سبعة يوانات مقابل الدولار، وذلك لأول مرة في أكثر من 10 سنوات، ما جعل "ترامب" يصف ذلك بأنه "انتهاك كبير".

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

وكتب دونالد ترامب على "تويتر": "خفضت الصين سعر عملتها إلى مستوى تاريخي متدن تقريبا. هذا يسمى "تلاعبا بالعملة". هل تسمعونني يا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)؟ هذا انتهاك كبير سيُضعف الصين بصورة كبيرة بمرور الوقت!".

نشرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، اليوم الإثنين، تقريرا حول ما وصفته بـ"الهبوط التاريخي" لعملة اليوان الصيني.

وأوضحت أن اليوان هبط بأكثر من 1%، وهو أقل مستوى وصلت له منذ 11 عاما، وسط تزايد المخاوف من تصعيد حاد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وعللت "فايننشيال تايمز" في تقريرها الهبوط التاريخي لعملة اليوان الصيني، إلى لجوء المستثمرين، بفعل قلقهم من الحرب التجارية، إلى الأصول، التي تعد بالنسبة لهم الملاذ الآمن.

وتخطى اليوان، صباح اليوم الإثنين، بشكل مفاجئ حاجز 7 يوان مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وانخفض اليوان إلى 7.1137 يوان مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، و7.0424 يوان مقابل الدولار داخل الصين.

كما شهدت أحدث التعاملات أيضا انخفاض اليوان 1.5% بحيث وصل إلى 7.0839 يوان للدولار في التعاملات الخارجية، وبنحو 1.3% عند 7.0319 يوان للدولار في التعاملات الداخلية.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها تداول اليوان فوق حاجز الـ7 يوانات للدولار منذ مايو/ أيار 2008.

وكان يعتبر المستثمرين لفترة طويلة أن حاجز الـ7 يوان مقابل الدولار، هو مستوى الدعم الرئيسي الذي لا يمكن تخطيه للحفاظ على استقرار الاقتصاد الصيني.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد في وقت سابق بأنه سيدفع العملة الصينية "اليوان" إلى الجحيم.

وقال ترامب إن على الصين أن تفعل الكثير من أجل إحداث تحول في مسار مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة، وإنه يمكنه زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

ومتحدثا إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب، إنه يجب على الولايات المتحدة أن يكون لديها اتفاق تجاري أفضل مع الصين وليس فقط اتفاقا متكافئا، وفقا لـ"رويترز".

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس 1 أغسطس/ آب، بفرض رسوم بنسبة 10 في المئة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءا من الشهر المقبل، مصًعدا بشكل حاد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.