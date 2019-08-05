بالفيديو: اشتباك عنيف بين محتجين وشرطة هونغ كونغ

أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في اشتباكات جديدة مع محتجين، اليوم الاثنين، في الوقت الذي أثار فيه إضراب عام حالة من الفوضى في المدينة، وشل حركة النقل وسبّب جمودا غير مسبوق معظم النهار.

ومع استئناف عمل بعض خدمات القطارات والحافلات، انتشر عشرات الآلاف من المتظاهرين في أرجاء عدة مقاطعات وتحولت الاحتجاجات من جديد إلى اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب؛ وفقا لـ "رويترز".

BREAKING - Fighting has broken out at North Point between Protesters and local residents. #HongKongProtests #HongKong pic.twitter.com/6MarDFjeAP — Michael Zhang 張雨軒 (@YuxuanMichael) August 5, 2019

ويئن المركز المالي الآسيوي الذي تسيطر عليه الصين تحت وطأة احتجاجات مستمرة منذ أشهر على مشروع قانون مُقترح يسمح بتسليم أشخاص لمحاكمتهم في الصين وتطورت إلى رد فعل عنيف أوسع ضد الحكومة.

In scenes reminiscent of the Yuen Long gang attack on 21 July, a mob of men armed with poles was seen attacking protesters in North Point, an old & staunchly pro-Beijing neighbourhood. https://t.co/QvEfJAT1wD — Mary Hui (@maryhui) August 5, 2019

وقالت السلطات إن 420 شخصا اعتُقلوا بسبب الاحتجاجات منذ التاسع من يونيو/ حزيران، بينما أطلقت الشرطة ألف عبوة غاز مسيل للدموع ونحو 160 رصاصة مطاطية.