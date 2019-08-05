أردوغان يؤكد دعم تركيا لباكستان ويعرب عن قلقه حيال توترات كشمير

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن دعم بلاده لباكستان، مشيرا إلى أنه قلق حيال التوترات الأخيرة مع الهند في كشمير.

ذكرت صفحة الحكومة الباكستانية أن رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي، ضمن ما وصفته بمساعي للتواصل مع دول العالم بشأن التوتر الأخير مع الهند.

من جهته، قال رئيس وزراء باكستان، في الاتصال مع أردوغان، إن إلغاء الهند للوضع الخاص لكشمير خطوة غير قانونية ستكون لها عواقب خطيرة، وذلك بحسب ما أعلنت الحكومة الباكستانية.

Prime Minister Imran Khan said that India’s illegal actions to modify the special status of the Indian Occupied Kashmir would have serious implications for the regional peace and security. pic.twitter.com/hQZ8gyLlco — Govt of Pakistan (@pid_gov) August 5, 2019

​وأعلنت الحكومة الهندية، في وقت سابق اليوم، إلغاء الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، في ظل توتر كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.

كما أعلنت السلطات الهندية في ​كشمير​، أنها فرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، وأمرت بإغلاق ​المدارس​ والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تجدد التوتر بين ​نيودلهي​ وإسلام آباد بشأن الإقليم المتنازع عليه.

يذكر أن حدة التوتر تصاعدت على جانبي الحدود في كشمير منذ 10 أيام، بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقل، وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.

وتتهم الهند باكستان بتمويل متشددين مسلحين وكذلك جماعات انفصالية في الجزء الخاضع للهند من كشمير. وتنفي إسلام آباد الاتهامات الهندية وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد ستستخدم "كل الخيارات"، ردا على الإجراءات غير القانونية، التي اتخذتها الهند وألغت الوضع الخاص لجامو وكشمير.

وأشار بيان الخارجية، اليوم الاثنين، إلى أن ولاية جامو وكشمير هي أرض متنازع عليها باعتراف المجتمع الدولي.

وجاء في بيان الخارجية الباكستانية: "لا يمكن للخطوات الأحادية التي اتخذتها حكومة الهند تغيير هذا الوضع... باكستان، كمشارك في نزاع دولي، ستستخدم كل الخيارات لمواجهة هذه الخطوات غير القانونية".