خليل زاد يشير لتقدم "ممتاز" في محادثات الدوحة

أعلن المبعوث الأمريكي للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، اليوم الاثنين، إحراز تقدم وصفه بـ "الممتاز" في المحادثات الجارية مع حركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة، التي تسعى لتمهيد المسار لمفاوضات سلام مع الحكومة الأفغانية.

كابول - سبوتنيك. قال خليل زاد عبر "تويتر"، "بناءً على تقدم ممتاز في كابول الأسبوع الماضي، أمضيت الأيام القليلة الماضية في الدوحة، حيث ركزت على القضايا المتبقية في إكمال صفقة محتملة مع طالبان من شأنها أن تسمح بسحب القوات وفقا للظروف، لقد حققنا تقدما ممتازا".

وتابع المبعوث الأمريكي، "سيستمر فريقي وممثلو طالبان في مناقشة التفاصيل الفنية، بالإضافة إلى الخطوات والآليات اللازمة للتنفيذ الناجح لاتفاق الأجزاء الأربعة الذي نعمل عليه منذ تعييني؛ الاتفاق على هذه التفاصيل ضروري".

My team & Taliban representatives will continue to discuss technical details as well as steps and mechanisms required for a succesful implementation of the four-part agreement we've been working toward since my appointment. Agreement on these details is essential. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) August 5, 2019

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، سيزور كابول في الفترة من 22 يوليو / تموز إلى 1 أغسطس / آب، وكذلك الدوحة لاستئناف المحادثات مع طالبان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعمل مع إسلام آباد لإيجاد سبيل للخروج من الحرب في أفغانستان.