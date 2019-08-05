أمريكا تتابع الأحداث في كشمير عن كثب وتعبر عن قلقها

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إنها تتابع الأحداث في كشمير عن كثب بعدما قالت الهند إنها تلغي الوضع الخاص للمنطقة وعبرت عن قلقها إزاء تقارير عن اعتقالات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أوتاغوس في بيان "نشعر بالقلق إزاء تقارير عن اعتقالات ونحث على احترام الحقوق الفردية ومناقشة الأشخاص في المجتمعات المتضررة ... ندعو كل الأطراف للحفاظ على السلام والاستقرار على طول خط المراقبة".

وحسب "رويترز" شهدت عدة مناطق بباكستان احتجاجات اليوم الاثنين في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة إدانتها بشدة قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وألغت الهند الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير في محاولة لدمج المنطقة الوحيدة فيها ذات الأغلبية المسلمة مع باقي البلاد وفي أكبر تحرك سياسي بالإقليم الواقع عند جبال الهيمالايا منذ قرابة سبعة عقود.

وفي مظفر أباد عاصمة الشطر الذي تديره باكستان من كشمير على بعد نحو 45 كيلومترا من الحدود المتنازع عليها بين البلدين رفع عشرات المحتجين أعلاما سوداء وأحرقوا إطارات السيارات وهم يهتفون "تسقط الهند".

كما خرجت احتجاجات في كل من العاصمة إسلام أباد وفي كراتشي المركز التجاري لباكستان.

The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 passed by Rajya Sabha. #BharatEkHai pic.twitter.com/mgxgvnw3JO — BJP (@BJP4India) August 5, 2019

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان "ستمارس باكستان كل الخيارات الممكنة لمواجهة الخطوات غير القانونية بما أنها طرف في هذا النزاع الدولي".

وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي إن بلاده ستناقش الأمر مع حلفائها ومن بينهم الولايات المتحدة.

وأضاف على تويتر "نعتزم أن نؤكد بحسم موقفنا في اجتماعاتنا مع الوفد الأمريكي الذي يزور باكستان ومع المجتمع الدولي بشكل عام".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن الخطوة "انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" في المنطقة وذلك وفقا لبيان صدر بعد مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد مساء الاثنين.

وأحجم متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية عن التعليق على تصريحات باكستان بأن الخطوة غير قانونية.