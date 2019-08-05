كوريا الشمالية تطلق صاروخين مجهولين

قالت وكالة يونهاب للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين مجهولي الهوية من إقليم هوانغهاي الجنوبي في البحر باتجاه الشرق.

موسكو – سبوتنيك . وأطلقت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء في بحر اليابان، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب أن المقذوفات أطلقت من مقاطعة هوانغهاي الجنوبية.

ونقلت وكالةة "يونهاب" عن هيئة الأركان قولها "جيشنا يراقب الوضع في مواقع إضافية ويحافظ على الموقف".

وأجرت كوريا الشمالية ثلاثة اختبارات في 25 يوليو/ تموز، وفي 31 يوليو، ويوم الجمعة الماضية.

ويعتقد أن بيونغ يانغ تختبر صواريخ قصيرة المدى.

من جانبها قالت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إن التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تمثل خرقا لاتفاقيات كوريا الشمالية مع البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في بيان إن كوريا الشمالية ما زالت "ثابتة في موقفنا بحل الأمور من خلال الحوار".

وأضافت "ولكننا سنضطر للبحث عن طريق جديد مثلما أشرنا من قبل" إذا واصلت الدولتان "التحركات العسكرية المعادية".