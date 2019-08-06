الناتو يعلن ماذا يفرض عليه التمدد والتوسع

وأنشئ الناتو (حلف شمال الأطلسي) بعد الحرب العالمية الثانية لمواجهة ما يسمى بالمعسكر الشرقي (تكتل الدول الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي). وفي رد فعل منه أنشأ "المعسكر الشرقي" حلف وارسو الذي ضم في عضويته 8 دول، ألبانيا وبلغاريا وهنغاريا وألمانيا الديمقراطية وبولندا ورومانيا والاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا. وفي عام 1991 قرر حلف وارسو حل نفسه إيذانا بانتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي. ثم أعلن الاتحاد السوفيتي حل نفسه.

وكان من المفروض، والحالة هذه، أن يخرج الناتو أيضا من حيز الوجود. وأكد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، للطلبة في نيوزيلندا التي وصلها في زيارة عمل، أن الناس باتوا يتساءلون هل ثمة حاجة إلى حلف الناتو بعد حل حلف وارسو؟

وقرر الناتو البقاء ولكنه لم يبق محصورا في مجال عمله في أوروبا وأمريكا الشمالية حيث كان يواجه حلف وارسو والاتحاد السوفيتي، بل تعدى مجاله. وتمدد الناتو إلى مناطق أخرى ليبرر وجوده ، حسب ستولتنبرغ.

ونقل جهاز الإعلام التابع لحلف الناتو عن ستولتنبرغ قوله إن السؤال الذي طرح نفسه بعد حل حلف وارسو هو هل يجب أن ينهي الناتو أيضا وجوده. وكان على الناتو أن يقرر أمرا من الاثنين: إما إيقاف عمله أو تعدي مجاله. واعتمد الناتو الخيار الثاني.

ووفق ستولتنبرغ فإن الناتو تعدى مجاله "من أجل وقف الحروب الاثنية في البلقان ومساعدة مكافحة القرصنة في افريقيا ومكافحة الإرهاب في أفغانستان.. إلخ".