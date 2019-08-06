"الغارديان" تعتذر من وكالة "سبوتنيك" بعد اتهامها بنشر معلومات كاذبة

قدمت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم أمس الاثنين، اعتذارا رسميا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، وذلك على خلفية اتهامها للوكالة الروسية بنشر معلومات كاذبة ومغلوطة.

ونشرت صحيفة "الغارديان" اعتذارها لوكالة "سبوتنيك"، وذلك بعد مرور 4 أشهر على الحادثة التي اتهمت من خلالها الوكالة البريطانية "سبوتنيك" أنها قامت بنشر صورة تثير الغرائز الدينية.

وأصدرت الصحيفة اعتذارها من خلال نشرها لبيان توضيحي على صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، قالت فيه: "الدقة مهمة بالنسبة لنا، لذلك إذا كنت من محبي مشروع المزيف أو مشروع حقيقي، فيرجى قراءة ما يلي: في النسخة المزيفة أو العدد الفعلي في 19 أبريل/نيسان، اقترحنا أن الصورة التي التقطت على نطاق واسع والتي تم التقاطها أثناء الحريق في نوتردام بفرنسا، حيث اتصل بنا صاحب الصورة واعترف بأن الصورة لم يتم التلاعب بها".

يذكر أن هجوم الوكالة البريطانية بدأ بعد انتشار صورة التقطها مراسل "سبوتنيك" خلال نشوب حريق في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس.

وانتشرت الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أثارت الكثير من التساؤلات بعد ظهور شخصين بأطباع شرقية وهما يبتسمان في صورة الحريق الكاتدرائية في باريس، هذا الأمر استدعى ردا من "الغارديان" التي اعتبرت أن الوكالة قامت بالتلاعب بالصورة لإظهار فرحة المسلمين بحريق الكاتدرائية ولنشر النعرات الطائفية في أوروبا بحسب رأي الصحيفة.

كما اتهمت بعض وسائل الإعلام الغربية "سبوتنيك" بمحاولة التأثير على موقف المجتمع تجاه المسلمين.