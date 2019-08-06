والدان يجسدان أروع أنواع البطولة لإنقاذ ابنهما... صور

تستمر الأخبار بالتدفق عن هجمات إطلاق النار في مدينة إل باسو (ولاية تكساس) ومدينة دايتون (ولاية أوهايو)، ومن القصص المفجعة هي قصة الزوجين جوردن وآندريه أنكوندو اللذين لقيا حتفهما يوم السبت الماضي.

وقتلا الزوجان الشابان في عمر لا يناهز الـ24 و25 عاما برصاص مجرم عندما كانا يتسوقان في مول "وول مارت"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

This is Andre Anchondo, his wife Jordan, and their two-month-old son, Paul Gilbert. Jordan’s sister said she died shielding her newborn son. Andre is still missing, according to his mother Brenda. COURTESY: Brenda Anchondo #ElPasoShooting @estelacabc7 https://t.co/sUSd5V62QC pic.twitter.com/YN4CKNkXNo — Kate Bieri (@KateBieri) August 4, 2019

وأثناء الحادثة كان معهما طفلهما البالغ شهرين من العمر اسمه بول، فحمته الأم بجسدها وضمته والأب ضمهما معا فنجا الطفل وتوفي الوالدان.

ووقعت الأم على ولدها بعد إصابتها بالرصاص، لكنها لم تؤذه وقد أصيب الطفل بكسور في أصابعه فقط، وهو الآن في منزله مع أقاربه.

ووجدت خدمة الطوارئ الطفل تحت جسد أمه وقد كان مغطى بدمها.

وذهب الزوجان للمول لشراء بعض الحاجيات للمدرسة وللاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما التي ستصبح في السادسة من عمرها.

وقد قام المسلح باتريك وود البالغ من العمر 21 عاما على إطلاق النار بأحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، وإصابة 24 آخرين.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد ذكرت أن الشرطة تحقق في صلة منفذ هجوم إل باسو، والتي تقع قرب الحدود الأمريكية مع المكسيك، وتسكنها أغلبية ذات أصول لاتينية، ببيان وصف بأنه يحض على الكراهية ضد المهاجرين.