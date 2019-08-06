أردوغان: من دفع تركيا إلى خيار "إس 400" هو موقف حلفائنا غير المفهوم

أشاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتعاون مع روسيا معتبرا أن خيار بلاده بإبرام صفقة منظومة الدفاع الصاروخية "إس 400" كان بسبب موقف الولايات المتحدة الأميركية غير المفهوم.

وقال أردوغان في كلمة أمام مؤتمر السفراء في أنقرة "من دفع تركيا إلى خيار إس 400 هو موقف حلفائنا غير المفهوم".

وأضاف أردوغان "نتعاون مع روسيا بشكل وثيق في كثير من المجالات بما فيها سوريا والدفاع والتجارة".

وتم إبرام الصفقة بين روسيا وتركيا في عام 2017 وستزود روسيا تركيا بأربع كتائب من المنظومة مقابل ملياري ونصف مليار دولار. وستدفع تركيا جزءًا من هذا المبلغ، والجزء الآخر- على حساب قرض روسي.

وأثار شراء أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية، إس-400، فضيحة دولية بين تركيا والولايات المتحدة: طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عن الصفقة وشراء مجمعاتها باتريوت بدلا عنها. في حالة الرفض، لم تستبعد واشنطن إمكانية تأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات الأمريكية من طراز F-35، لكن تركيا رفضت تقديم تنازلات. ومع ذلك، بعد قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا، أصبح الوضع بين الولايات المتحدة وتركيا أقل توتراً، على حد قول وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.