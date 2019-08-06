وزير أفغاني: اللاجئون خارج البلاد لن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية

كابول- سبوتنيك. وقال سيد حسين عالمي بلخي، وزير اللاجئين والعائدين الأفغاني، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "للأسف لن يستطيعوا [اللاجئون] المشاركة [في الانتخابات الرئاسية]".
وتحتل أفغانستان المركز الثاني عالميا في عدد اللاجئين والمهاجرين خارج البلاد على مستوى العالم – بعد سوريا – حيث يوجد هناك ما يقارب 10 ملايين لاجئ ومهاجر يتواجدون في 70 بلداً حول العالم، منهم 3.6 مليونا نزحوا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا لآخر الأرقام الرسمية.
ويتنافس 18 مرشحا بما في ذلك الرئيس أشرف غني ورئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله في الانتخابات الرئاسية المقررة إقامتها في 28 من سبتمبر/ أيلول المقبل.
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