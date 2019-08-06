وزير أفغاني: اللاجئون خارج البلاد لن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية

أكدت السلطات الأفغانية أن مواطنيها اللاجئين خارج البلاد لن يشاركوا بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة نهاية الشهر المقبل، وبررت الخطوة بسبب ضعف الميزانية والأمور الفنية التي تحول دون مشاركة نحو 10 ملايين لاجئ أفغاني حول العالم.

كابول- سبوتنيك. وقال سيد حسين عالمي بلخي، وزير اللاجئين والعائدين الأفغاني، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "للأسف لن يستطيعوا [اللاجئون] المشاركة [في الانتخابات الرئاسية]".

وأوضح أن القرار اتخذ "بسبب الأعداد الضخمة لهؤلاء وصعوبة إدارة عملية الاقتراع وتحديد المشاركين، الأمر الذي سيؤثر على شفافية الانتخابات إلى جانب موضوع الميزانية المالية التي يتطلبها الأمر".

وتحتل أفغانستان المركز الثاني عالميا في عدد اللاجئين والمهاجرين خارج البلاد على مستوى العالم – بعد سوريا – حيث يوجد هناك ما يقارب 10 ملايين لاجئ ومهاجر يتواجدون في 70 بلداً حول العالم، منهم 3.6 مليونا نزحوا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا لآخر الأرقام الرسمية.

ويتنافس 18 مرشحا بما في ذلك الرئيس أشرف غني ورئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله في الانتخابات الرئاسية المقررة إقامتها في 28 من سبتمبر/ أيلول المقبل.