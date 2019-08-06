الجيش الباكستاني مستعد للتحرك إلى أي مدى لتأكيد التزامه نحو كشمير

أكد الجيش الباكستاني التزامه نحو سكان إقليم كشمير واستعداده للتحرك إلى أبعد الحدود في ذلك الصدد، وذلك بعد ساعات من إعلان الهند اعتزامها إلغاء الوضع الخاص للإقليم وتحويله لولاية اتحادية.

القاهرة- سبوتنيك . وبحسب "راديو باكستان"، قال رئيس الأركان الباكستاني، قمر جاويد باجوا، خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، لقادة القوات لبحث الوضع في كشمير، "باكستان تقف بقوة غلى جانب الكشميريين في نضالهم العادل حتى النهاية"، مؤكدا: "نحن مستعدون وسوف نذهب إلى أي مدى للوفاء بذلك الالتزام".

وتابع راديو باكستان، أن الاجتماع أكد "رفض الاعتراف بالمساعي الهندية الزائفة لتقنين احتلالها لجامو وكشمير عبر المادة 370 أو البند 35-أ (المتعلقان بالوضع الخاص للإقليم).

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: "ستمارس باكستان كل الخيارات الممكنة لمواجهة الخطوات غير القانونية بما أنها طرف في هذا النزاع الدولي".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن الخطوة "انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" في المنطقة، وذلك وفقا لبيان صدر بعد مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد مساء الاثنين.