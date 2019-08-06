دخان في كل مكان... تفاصيل "دقائق الرعب" في طائرة بريطانية

نشرت تقارير صحفية بريطانية وإسبانية، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، تعرضت لحادث كاد أن يؤدي بكارثة محققة.

نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا حول الحادثة، التي أصابت العشرات من ركاب طائرة "إيرباص" التابعة للخطوط الجوية البريطانية بالرعب، بعدما ملأ الدخان كل مقصورة الطائرة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بعد إقلاع الطائرة بـ10 دقائق، قال أحد الركاب إنه يشم رائحة دخان، وبالفعل بالفحص اكتشف طاقم الطائرة أن أحد المحركات بدأ في الاشتعال، وبعدها بدقائق ملحوظة بدأت الطائرة تترنح وبدأ الدخان يملأ كل مقصورة الطائرة.

Atendidas 19 personas al llenarse de humo la cabina de un avión de British Airways aterrizado en Valencia. Pasajeros dicen que si vivieron momentos de "pánico" https://t.co/efXYUkN0up pic.twitter.com/Dp75GVeSNS — Europa Press (@europapress) August 6, 2019

وهبطت الطائرة سريعا في مطار مانيسيس في فالنسيا، وأصيب 19 شخصا بجروح طفيفة، وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى فيما عولج 16 آخرون على أرضية المطار.

وتسبب ذلك الحادث في تأجيل الرحلات الأخرى في المطار نحو 25 دقيقة تقريبا.

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl — Lucy Brown (@lucyaabrown) August 5, 2019

وأشارت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية إلى أن الركاب اشتكوا من أن الطائرة لم يكن بها إسعافات أولية كافية، عندما انتشر الدخان في الطائرة وكان الدموع تنسال من الركاب من دون أي تحرك من طاقم الطائرة".

وقالت الصحيفة إن الطائرة كان على متنها 175 راكبا بالإضافة إلى 6 أفراد من طاقمها.

وأوضحت الخطوط الجوية البريطانية أن قائدا الطائرة اضطرا للهبوط بها مرتدين أقنعة أكسجين ونظارات واقية من الدخان.

أما بالنسبة لعدم خروج أقنعة الأكسجين للركاب، فقالت الشركة إنها على عكس تلك الخاصة بطاقم الطائرة وقائداها، فهمي ليست مصممة للخروج عند تصاعد الدخان، بل هي مصممة فقط عند انخفاض نسب الأكسجين أو ضغط الهواء.