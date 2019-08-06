واشنطن تراقب التزام كوريا باتفاق ترامب وكيم حول إطلاق الصواريخ

كشفت الحكومة الأمريكية إن هناك تفاهما بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون على ألا تطلق بيونغ يانغ صواريخ باليستية عابرة للقارات.

ونقلت "رويترز" عن جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي قوله لقناة "فوكس نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن هناك تفاهما بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على ألا تطلق بيونغ يانغ صواريخ باليستية عابرة للقارات، مضيفا أن بلاده تراقب اختبار الصواريخ الكورية الشمالية عن كثب.

وصرح بولتون خلال وجوده بفي دينة لاما عاصمة بيرو "يبدو أنها سلسلة اختبارات ينشدون من خلالها تشغيل هذا الصاروخ تشغيلا كاملا".

وكانت وكالة "يونهاب" للأنباء، ذكرت اليوم الثلاثاء، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين مجهولي الهوية من إقليم هوانغهاي الجنوبي في البحر باتجاه الشرق.

وأطلقت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء في بحر اليابان، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب أن المقذوفات أطلقت من مقاطعة هوانغهاي الجنوبية.

ونقلت وكالةة "يونهاب" عن هيئة الأركان قولها "جيشنا يراقب الوضع في مواقع إضافية ويحافظ على الموقف".

وأجرت كوريا الشمالية ثلاثة اختبارات في 25 يوليو/ تموز، وفي 31 يوليو، ويوم الجمعة الماضية.