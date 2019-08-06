أمريكا تستخدم جميع الوسائل لوضع حد لحكم مادورو

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل لوضع حد لحكم نيكولاس مادورو في فنزويلا.

جاء في بيان للبيت الأبيض "كما أوضحت إدارة ترامب: كل الخيارات مطروحة. ستستخدم الولايات المتحدة جميع الطرق المناسبة لوضع حد لبقاء مادورو في السلطة في فنزويلا، ودعم وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفنزويلي، وضمان الانتقال الديمقراطي للسلطة في فنزويلا".

وأعلن البيت الأبيض قبل ذلك، عن توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسوم بتجميد أصول السلطات الفنزويلية في الولايات المتحدة. وشملت القائمة البنك المركزي للبلاد وشركة النفط المملوكة للدولة.

عقوبات لداعمين مادورو

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على الأجانب الذين يدعمون سلطات فنزويلا ورئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وقال بولتون، متحدثا في مؤتمر عن فنزويلا في ليما "من المهم أن المرسوم التنفيذي يسمح بفرض عقوبات على المواطنين الأجانب الذين يقدمون الدعم أو البضائع أو الخدمات لأي شخص يخضع للعقوبات، بما في ذلك السلطات الفنزويلية".

وأضاف بولتون، بأن العقوبات الجديدة ضد فنزويلا ترسل إشارة إلى "أطراف ثالثة ترغب في التعامل مع نظام مادورو".