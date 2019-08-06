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18:34 06 أغسطس/ أب 2019
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    علي لاريجاني

    وسط مخاوف من نشوب حرب... مسؤول إيراني يهدد باستهداف القواعد الأمريكية

    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    العالم
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    حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني كل من ينوي الاعتداء على إيران بأن هنالك العديد من القواعد العسكرية في المنطقة التي يوجد فيها الأمريكان التي يمكن أن تكون أهدافا محتملة.

    وقال لاريجاني، اليوم الثلاثاء، إنه "ينبغي أن يكون لنا تحليل حول إجراءاتهم (الأمريكيين) المحتملة التي ربما تكون مقتصرة على القصف، وهنالك أيضا ممارسات صادرة عن الكيان الصهيوني أيضا في هذا المجال"، بحسب وكالة فارس.

    الرئيس الإيراني حسن روحاني في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019
    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    روحاني: الحرب مع إيران هي أم كل الحروب

    وأضاف أن "رد إيران على الذين يسعون وراء الهجمات العسكرية ضدها هو أن هنالك العديد من القواعد العسكرية في المنطقة التي تستضيف الأمريكيين والتي يمكن أن تتعرض لأضرار جادة".

    واليوم، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة إن الحرب مع بلاده هي أم كل الحروب محذرا مرة أخرى من أن الملاحة في مضيق هرمز قد لا تكون آمنة.

    وتصاعد التوتر بين إيران والغرب منذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من اتفاق دولي يستهدف تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية على طهران.

    وقال روحاني في خطابه الذي ألقاه بوزارة الخارجية وامتدح فيه وزيرها محمد جواد ظريف بعدما فرضت واشنطن عقوبات عليه يوم 31 يوليو/تموز "السلام مع إيران هو أصل السلام والحرب معها هي أم كل الحروب".

    ناقلة نفط
    © AP Photo / Koji Sasahara
    الحرس الثوري الإيراني :ناقلة النفط التي تم احتجزها هي سفينة عراقية

    وأشار إلى أنه إذا أرادت الولايات المتحدة إجراء مفاوضات مع إيران فعليها رفع كل العقوبات قائلا إنه ينبغي السماح للجمهورية الإسلامية بتصدير النفط.

    وتأججت مخاوف نشوب حرب في الشرق الأوسط تكون لها تداعيات عالمية عندما احتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو قرب مضيق هرمز في يوليو تموز بزعم ارتكابها انتهاكات بحرية وذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية لناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق بدعوى انتهاكها عقوبات على سوريا.

    وقال روحاني "مضيق بمضيق. لا يمكن أن يكون مضيق هرمز مفتوحا أمامكم بينما مضيق جبل طارق ليس مفتوحا أمامنا".

    ويمر خمس النفط العالمي تقريبا عبر مضيق هرمز.

    وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس سيطر يوم الأربعاء على ناقلة نفط عراقية في الخليج قائلا إنها كانت تهرب وقودا واحتجز طاقمها المكون من سبعة أفراد.

    انظر أيضا:

    الحرس الثوري الإيراني: العقوبات الأمريكية بحق ظريف "سخيفة" و"حمقاء"
    أقوى تهديد من الحرس الثوري الإيراني إلى أمريكا وإسرائيل
    الحرس الثوري الإيراني :ناقلة النفط التي تم احتجزها هي سفينة عراقية
    الكلمات الدلالية:
    الحرس الثوري, الولايات المتحدة, إيران
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