 ضجة في إسرائيل بسبب تصريحات وزير

أثيرت ضجة كبرى في إسرائيل بسبب تصريحات وزير المواصلات الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، حول تطبيق الشريعة والتوراة.

قال وزير المواصلات الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، خلال مؤتمر ديني أمس الاثنين "جميعنا نريد أن تتبع إسرائيل قوانين الشريعة والتوراة، لكننا لا نستطيع ذلك، لأن هناك من يفكرون بطريقة أخرى، ويجب علينا أن نتدبر معهم". وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "i24 news".

وأثارت تصريحات سموتريش ضجة في مواقع التواصل، وغضب أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، الذي هاجمه قائلا:

ما من حاجة لأن تضطر للتدبر معنا، لأنه في 18 سبتمبر/أيلول سوف تقام حكومة وطنية ليبرالية موسعة، بدونك وبدون الذين يحاولون أن يفرضوا علينا دولة شريعة.

שר התחבורה @bezalelsm: "היינו רוצים שמדינת ישראל תנהג על פי התורה וההלכה, אך הדבר לא אפשרי כי יש אנשים שחושבים אחרת ואנחנו צריכים להסתדר איתם". את הדברים אמר בכנס של ארגון רבני "בית הלל" בירושלים — חדשות 13 (@newsisrael13) August 5, 2019

ورد سموتريش على تصريحات ليبرمان، وقال:

من المحزن أنه في ذروة أيام الحداد لدى المصريين (مقتل 19 شخصا بهجوم أعلن أنه إرهابي)، ثمة أشخاص من بيننا يذكروننا بالأزمة الرهيبة التي أدت فقط إلى الكراهية- صباح اليوم كان لابيد، وهذا المساء ليبرمان.

ورد حزب "المعسكر الديمقراطي" على أقوال وزير المواصلات، بالقول: هؤلاء هم الأشخاص الذين أعطاهم المشتبه به من بلفور مفاتيح إدارة الدولة، وكل شيء حتى ينقذوه من رعب المحكمة. يجب أن ننتصر بالانتخابات القادمة، الخسارة معناها أن سموتريش سيحول إسرائيل إلى دولة شريعة، في مقابل الحصانة من تقديم نتنياهو الى المحاكمة.

יש משהו מתסכל בקלות שבה אפשר לעוות את מה שאמרת ולהפוך לכותרת ראשית. את @AvigdorLiberman אני מבין. שמאלן ציני עם אפס אמינות (ד"ש מהניה...) ואפס הישגים. מה כבר נשאר לו חוץ מלשקר ולסכסך. את ההתעקשות של @ynetnews לאבד את טיפת האמינות שעוד נשארה לו קצת יותר קשה להבין. pic.twitter.com/7XxR46ETfY — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) August 6, 2019

وقبل شهرين، كانت تصريحات سموتريش أثارت ضجة عندما صرح في مقابلة صحفية أنه في حال تولى وزارة القضاء في الحكومة القادمة، سوف يعمل على إدخال مركبات من القضاء العبري إلى المنظومة القضائية، وقال:

يجب على دولة إسرائيل أن تدار مثلما تمت إدارتها خلال حكم الملك داوود والملك سليمان، وفقا لشرائع التوراة.