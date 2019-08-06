زيلينسكي يدعو زعماء دول صيغة نورماندي لاستئناف المفاوضات حول دونباس

دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، زعماء دول صيغة النورماندي (روسيا، فرنسا، ألمانيا، أوكرانيا) لاجتماع بأقرب وقت لاستئناف المفاوضات حول دونباس، جاء ذلك على خلفية مقتل أربعة عسكريين أوكرانيين في دونباس.

كييف – سبوتنيك. وكتب زيلينسكي على "فيسبوك" "حادث اليوم لا يهدف لإفشال هذه الهدنة فحسب، بل وعملية التفاوض بأكملها... لذلك أدعو زعماء دول صيغة النورماندي – ايمانويل ماكرون، أنغيلا ميركل وفلاديمير بوتين، للاجتماع بأقرب وقت لاستئناف المفاوضات".

هذا وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، قد أعلنت سابقاً بأنها رصدت قصفين لمواقع القوات الأوكرانية في دونباس اليوم الثلاثاء، مما أدى لمقتل 4 عسكريين.

يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، تسوية الوضع في أوكرانيا.

كما تبحث تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات بين الجانبين تحدث بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة بينهما.