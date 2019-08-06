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19:08 06 أغسطس/ أب 2019
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    روحاني لماكرون: التعاون النفطي والمصرفي مع إيران مقابل الالتزمات النووية

    © Sputnik . Alexei Malgavko
    العالم
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    شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن التعاون النفطي والمصرفي حق أساسي لإيران بموجب الاتفاق النووي.

    طهران - سبوتنيك. وقال روحاني، حسبما نقل موقع الرئاسة الإيرانية مساء اليوم الثلاثاء "هدف إيران من تقليص تعهداتها بموجب الاتفاق النووي هو تأمين مصالحها، وإلزام الأطراف الأخرى بتنفيذ التزاماتها من أجل ثبات واستقرار الاتفاق"، متابعا "التعاون النفطي والمصرفي من الحقوق الأساسية لإيران في الاتفاق النووي".

    شاحنة عسكرية إيرانية تحمل صواريخ أرض جو أمام لوحة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي خلال استعراض بمناسبة عيد الجيش الإيراني السنوي في 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.
    © AFP 2019 / Atta Kenare
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    وأضاف روحاني "للأسف في الوقت الذي تسعى فيه طهران وباريس لتخفيض التوترات نشهد إجراءات استفزازية من قبل الأمريكيين"، لافتا "توسيع التعاون بين إيران وأوروبا يمكن أن يخلق جوا مطمئناً للمنطقة والعالم، ويمكن لفرنسا أن تلعب دوراً بناءً في ذلك".

    ونقل موقع الرئاسة عن ماكرون تأكيده "التزام فرنسا في تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي"، متابعا "التوصل لنتائج مقبولة للطرفين وحصول إيران على مصالحها من الاتفاق النووي مهم جدا بالنسبة لباريس".

    وتابع الموقع "رحب ماكرون باقتراح روحاني بزيادة المشاورات بين المتخصصين والمسؤولين الإيرانيين والفرنسيين؛ لإيجاد حلول مناسبة لمختلف القضايا الإقليمية والدولية".

    من جهته حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني كل من ينوي الاعتداء على إيران بأن هنالك العديد من القواعد العسكرية في المنطقة التي يوجد فيها الأمريكان التي يمكن أن تكون أهدافا محتملة.

    وقال لاريجاني، اليوم الثلاثاء، إنه "ينبغي أن يكون لنا تحليل حول إجراءاتهم (الأمريكيين) المحتملة التي ربما تكون مقتصرة على القصف، وهنالك أيضا ممارسات صادرة عن الكيان الصهيوني أيضا في هذا المجال"، بحسب وكالة فارس.

    وأضاف أن "رد إيران على الذين يسعون وراء الهجمات العسكرية ضدها هو أن هنالك العديد من القواعد العسكرية في المنطقة التي تستضيف الأمريكيين والتي يمكن أن تتعرض لأضرار جادة".

    واليوم، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة إن الحرب مع بلاده هي أم كل الحروب محذرا مرة أخرى من أن الملاحة في مضيق هرمز قد لا تكون آمنة.

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