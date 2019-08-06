بعد قرصنة أموالها... فنزويلا تشكو واشنطن لمجلس الأمن وتطلب الحماية

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال مونكادا في إحاطة إعلامية "الولايات المتحدة الآن تمثل خطراً على السلام الدولي، ونطلب من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات".
هذا وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسوماً بتجميد أصول السلطات الفنزويلية في أمريكا. وشملت القائمة البنك المركزي للبلاد والشركة الفنزويلية للنفط.
وتدهور الوضع في فنزويلا منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، خوان غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.
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