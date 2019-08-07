اليابان: آبي لم يناقش مع وزير الدفاع الأمريكي التحالف البحري المقترح بالشرق الأوسط

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لم يجريا أي حديث خاص بشأن التحالف البحري الذي اقترحت الولايات المتحدة تشكيله في الشرق الأوسط.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأمريكي أكدا أن البلدين سيعملان من أجل السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي علاوة على تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، بحسب رويترز.

والتقى سوجا بشكل منفصل مع إسبر ولم يناقشا أيضا مسألة التحالف البحري في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق، أن واشنطن عرضت على دول أوروبية وأسيوية الانضمام إلى تحالف لـ"حماية المياه الاستراتيجية في مضيق هرمز وباب المندب".

وقال الوزير: "طلبنا من البريطانيين والفرنسيين والألمان والنرويجيين واليابانيين والكوريين الجنوبيين والأستراليين ... أنا متأكد أنني لم أذكر جميع الدول".

وأشار الوزير لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أن الدول المهتمة بمصالحها ستشارك في هذا التحالف.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.