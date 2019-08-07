أمين عام الناتو يعلن عن خطة أمريكية سرية

وأعلن ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في كلمة له في مركز الأبحاث الاستراتيجية التابع لجامعة فيكتوريا في نيوزيلندا، أنه يرى أن اشتداد التنافس بين الدول الكبرى أتاح الفرصة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

وأكد ستولتنبرغ بذلك صحة التوقعات بتحول القرم إلى قاعدة عسكرية بحرية للولايات المتحدة الأمريكية والناتو في حال بقيت داخل جمهورية أوكرانيا التي وقعت تحت سلطة الموالين للغرب نتيجة الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014.

وقال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف عبر موقع "تويتر" تعقيبا على تصريحات ستولتنبرغ إن ستولتنبرغ اعترف بأن الولايات المتحدة ودول الناتو كانت تحلم بتحويل القرم إلى قاعدة عسكرية بحرية لها.

ولم يتحقق هذا الحلم لأن روسيا امتثلت لرغبة سكان القرم في استعادة الهوية الروسية والعودة إلى الوضع القائم حتى بداية خمسينات القرن الماضي عندما قررت القيادة السوفيتية نقل تبعية القرم من روسيا إلى أوكرانيا.

وأكد ستولتنبرغ أن ما وصفه بضم القرم إلى روسيا أغضب الغرب بعد أن أخذت دولة للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية جزءا من دولة أخرى كما قال ستولتنبرغ.