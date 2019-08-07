صحيفة تعلن تقهقر قوات الناتو أمام القوات الروسية

وأجرى حلف شمال الأطلسي مناورات "نسيم البحر 2019" في البحر الأسود في الفترة 1 – 12 يوليو/تموز بمشاركة العسكريين الأوكرانيين. وشارك فيها حوالي 30 سفينة حربية و30 طائرة وأكثر من 900 عسكري. وراقبتها القوات البحرية الروسية.

واعتبر محلل سياسي أوكراني أن مناورات "نسيم البحر 2019" فشلت لأن روسيا هي الطرف الكاسب فيها.

وقال المحلل ميخائيل غونتشار في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "دين" الأوكرانية، إن روسيا أجبرت أوكرانيا والناتو على التقهقر في البحر الأسود. وأوضح ان منظمي مناورات الناتو اضطروا إلى تغيير خطتها بعد أن أعلنت روسيا عن بدء تدريبات القوات الروسية قرب شبه جزيرة القرم.

وأعلنت روسيا منطقة مناوراتها مغلقة في وجه القوات الأجنبية، وتراجعت أوكرانيا والناتو عن إجراء التدريبات المشتركة في هذه المنطقة، أي أن روسيا طردت قوات أوكرانيا والناتو كما جاء في الصحيفة.

وكان قائد القوات البحرية الأوكرانية إيغور فورونتشينكو قد أعلن أن ما فعلته روسيا أدى إلى تغيير خطة مناورات "نسيم البحر 2019".