ظريف: حظر بيع الصواريخ لإيران لم يمنعها من تصنيعها

قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن حظر بيع الصواريخ لإيران لم يمنعها من تصنيعها، وحظر اليورانيوم لم يمنعها من تخصيبه.