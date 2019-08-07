حركة طالبان تتبنى هجوما استهدف مخفرا للشرطة صباح اليوم في كابول

أعلنت حركة طالبان تبنيها الهجوم الذي وقع في كابول اليوم واستهدف مخفرا للشرطة.

وأعلن الجيش الأفغاني صباح اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من الانتحاريين المحتملين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بولاية بغلان في الساعات الأولى.

وقالت الفرقة "209 شاهين" التابعة للجيش الوطني الأفغاني في بيان "إن اثنين من الانتحاريين المحتملين قتُلا عند البوابة الأولى لمعسكر كيلاجاي بولاية بغلان في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بعد أن تعرفت عليهما قوات الأمن وبدأت في إطلاق النار عليهما".

وأضاف البيان أن الانتحاريين كانا في سيارة "همفي" وبعد إطلاق النار انفجرت السيارة وقُتل الانتحارين، مضيفا أن جنديا بالجيش أصيب في الحادث.

ولم يشر البيان إلى مزيد من التفاصيل حول هوية الانتحاريين.

وتشهد أفغانستان خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في وتيرة أعمال العنف والمعارك بين القوات الأمنية وحركة طالبان، ونشاط ملحوظ من جانب تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) الذي تبنى مسؤولية اثنين من التفجيرات الثلاثة في كابول الخميس الماضي والذي أودى بحياة مالا يقل عن 11 شخص، وإصابة عشرات آخري.

يتبع...