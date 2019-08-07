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10:06 07 أغسطس/ أب 2019
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    قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي

    قائد الحرس الثوري الإيراني: لسنا قلقين من أي حرب

    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    العالم
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    قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن بلاده تعيش في ظروف الحرب الاقتصادية، معتبرا "الجهاد في ساحة البناء امتدادا للدفاع المقدس".

    وأوضح بأن "الشعور بحالة الحرب يمدنا بالطاقة لتحركات كبرى ومصيرية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

    الحرس الثوري الإيراني - إيران 03 أبريل/ نيسان 2006
    © AFP 2019 / Fars News
    مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات على الحدود التركية

    وأكد سلامي أن الشعب الإيراني جدير بالانتصار في أي حرب ومنها الحروب الاقتصادية.

    وأضاف: لسنا قلقين من الحرب العسكرية لأننا نمتلك الاقتدار والجهوزية اللازمة والعدو لا يمتلك إرادة الهجوم والحرب العسكرية.

    وتفقد سلامي سد "أزكلة" ومشروع تنظيم وتطوير مصادر المياه والتربة في محافظة كرمانشاه (غربي إيران).

    وأشار سلامي عن ارتياحه للتقدم الحاصل بنسبة 75 في المائة في هذا المشروع وقال: "المشروع هو أكبر مشروع مائي في هذه المنطقة (غربي البلاد)، ويشمل 5 محافظات في البلاد، ويعد رمزا للعزيمة والتضامن والإرادة المشتركة للحكومة والحرس الثوري في ظل الدعم الخاص من سماحة قائد الثورة الإسلامية تلبية لمطالب المواطنين".

    وتابع اللواء سلامي: "مشروع تطوير مصادر المياه والتربة في غرب البلاد والعشرات من المشاريع الاستراتيجية الاخرى في الوطن تعد بمثابة عمليات "بيت المقدس" و"الفتح المبين" في الدفاع المقدس الاقتصادي في مواجهة الحظر والحرب الاقتصادية".

    وقال سلامي: "إننا نرغب بتعميم مثل هذا المشروع الكبير الذي تنعكس نتائجه الإيجابية في حياة المواطنين ومستقبل شبابنا".

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    الكلمات الدلالية:
    غرب إيران, ضرب إيران, رد إيران, الحرس الثوري الإيراني, قائد الحرس الثوري, الحرس الثوري
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