قائد الحرس الثوري الإيراني: لسنا قلقين من أي حرب

قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن بلاده تعيش في ظروف الحرب الاقتصادية، معتبرا "الجهاد في ساحة البناء امتدادا للدفاع المقدس".

وأوضح بأن "الشعور بحالة الحرب يمدنا بالطاقة لتحركات كبرى ومصيرية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد سلامي أن الشعب الإيراني جدير بالانتصار في أي حرب ومنها الحروب الاقتصادية.

وأضاف: لسنا قلقين من الحرب العسكرية لأننا نمتلك الاقتدار والجهوزية اللازمة والعدو لا يمتلك إرادة الهجوم والحرب العسكرية.

وتفقد سلامي سد "أزكلة" ومشروع تنظيم وتطوير مصادر المياه والتربة في محافظة كرمانشاه (غربي إيران).

وأشار سلامي عن ارتياحه للتقدم الحاصل بنسبة 75 في المائة في هذا المشروع وقال: "المشروع هو أكبر مشروع مائي في هذه المنطقة (غربي البلاد)، ويشمل 5 محافظات في البلاد، ويعد رمزا للعزيمة والتضامن والإرادة المشتركة للحكومة والحرس الثوري في ظل الدعم الخاص من سماحة قائد الثورة الإسلامية تلبية لمطالب المواطنين".

وتابع اللواء سلامي: "مشروع تطوير مصادر المياه والتربة في غرب البلاد والعشرات من المشاريع الاستراتيجية الاخرى في الوطن تعد بمثابة عمليات "بيت المقدس" و"الفتح المبين" في الدفاع المقدس الاقتصادي في مواجهة الحظر والحرب الاقتصادية".

وقال سلامي: "إننا نرغب بتعميم مثل هذا المشروع الكبير الذي تنعكس نتائجه الإيجابية في حياة المواطنين ومستقبل شبابنا".