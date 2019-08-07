انفجار في مقر وكالة الضرائب في الدنمارك

أعلنت الشرطة الدنماركية عن وقوع انفجار في مقر وكالة الضرائب في كوبنهاغن.

وقالت الشرطة، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن انفجارا قويا هز مقر وكالة الضرائب، في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء.

وأشارت الشرطة في تغريدتها إلى أن سبب الانفجار غير معروف حتى الآن.

Kl. 2216 modtog Københavns Politi en anmeldelse om en eksplosion i en bygning i Østbanegade. Bygningen er skadet og flere ruder er knust. Ingen oplysninger om personskade. Episoden undersøges og der er pt ikke yderligere oplysninger. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) August 6, 2019

وتسبب الانفجار في توقف حركة القطارات في منطقة نوردهافن شمال وسط كوبنهاغن مباشرة.

وأوضحت الشرطة لوسائل الإعلام أن شخصين كانا داخل المبنى، لكن لم يصب أحد مهما بسوء، حسبما نقلت وكالة "رويترز".