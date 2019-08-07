سليماني يبارك لظريف غضب أمريكا منه ويصفه بـ"لسان قائد العالم الإسلامي"

وخلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، أشاد سليماني بجهود ظريف، معتبرا الخطوة التي أقدمت عليها أمريكا بشأن وزير الخارجية الإيراني جنونية ومؤشر لفشل البيت الأبيض، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال سليماني، موجها كلامه إلى ظريف: "هذه الخطوة الأمريكية أثبتت بأن لكم بصفة مسؤول السياسة الخارجية للبلاد تأثيرا عميقا على الرأي العام خاصة الشعب الأمريكي تجاه جهل قادته".

واعتبر قائد "فيلق القدس"، الدفاع عن المصالح الوطنية وصدق البيان من الخصائص البارزة لوزير الخارجية، قائلا: "إنني أبارك لكم لتعرضكم لغضب وعداء أمريكا التي اعتبرتكم لسان قائد العالم الإسلامي الحكيم".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي، فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وقال مسؤول أمريكي كبير، إن واشنطن فرضت عقوبات على ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بفرض عقوبات على الزعيم الأعلى خامنئي.

وقال المسؤول الأمريكي: "ظريف ساعد في تنفيذ جدول أعمال متهور" لخامنئي".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أمريكا فرضت عليه عقوبات لأنه "يمثل تهديدا لجدول أعمالها". وقال ظريف على حسابه الرسمي على "تويتر": "السبب الأمريكي وراء تعقبي هو أنني "المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم.. هل الحقيقة حقا مؤلمة؟".