شوارع في تل أبيب تحمل اسم ياسر عرفات وإسماعيل هنية

فوجئ سكان تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء، بتغيير لافتات بعض الشوارع في المدينة إلى "ياسر عرفات" و"إسماعيل هنية" و"البالونات الحارقة".

وغيرت مجموعة من الناشطين تحمل اسم "مشروع النصر الإسرائيلي" لافتات الشوارع، احتجاجا على ما يصفوه بـ"الإجراءات الحكومية الضعيفة ضد حماس والإرهاب"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".

وتضم تلك المجموعة سكان مستوطنات غلاف غزة وعائلات عسكريين إسرائيليين.

From ppl who brought you Haniyeh in bikini w briefcase of cash: Overnight several street signs in central TLV were changed. "Yasser Arafat Blvd," "Ismael Haniyeh St," "Incendiary Balloon Blvd" etc



Part of "Israel Victory Project" campaign to harden Israel's Gaza/Palestine policy pic.twitter.com/zg7Fq6tSzS — Neri Zilber (@NeriZilber) August 7, 2019

وتحتج المجموعة على ما قالوا عنه إنه "ظروف حياة سيئة في المستوطنات وفشل الحكومة في التعامل مع حركة حماس".

ودعت الجماعة المسؤولين الإسرائيليين والجيش والمجتمع الإسرائيلي بأسره إلى "التحول من سياسة التهدئة إلى سياسة النصر من خلال الوسائل العسكرية والاقتصادية والسياسية".