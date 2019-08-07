بوتين يبحث الوضع في دونباس هاتفيا مع الرئيس الأوكراني

وجاء في بيان الكرملين عن الاتصال الهاتفي الذي تم بمبادرة من الجانب الأوكراني: "أكد الرئيس الروسي على ضرورة تخلي القوات الأوكرانية عن قصف المناطق السكنية في دونباس، من أجل وقف التصعيد". كما قام الرئيسان "ببحث آفاق التعاون في إطار "صيغة نورماندي"".

تجدر الإشارة إلى أنه خلال مناقشة الوضع في دونباس "تم التأكيد على أهمية التقيد الصارم بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 21 تموز/يوليو، وكذلك الفصل بين القوات والمعدات عند خط ترسيم الحدود".

كما أفاد البيان أن الرئيسين: "اتفقا على تكثيف العمل على عودة المسجونين".

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن الحاجة إلى إجراء حوار بناء بين أطراف النزاع في دونباس، بما في ذلك من خلال فريق الاتصال.

وجاء في البيان: "تم التأكيد على أهمية التنفيذ المتسق لاتفاقيات مينسك، بما في ذلك الجوانب القانونية لمنح جمهورية لوغانسك ودونيتسك وضعًا خاصًا. وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة إجراء حوار بناء بين الطرفين، بما في ذلك في إطار فريق اتصال مينسك".