"بطرس الأكبر" يتصدر قائمة السفن الحربية "الأكثر فتكا"

يفوق الطراد الروسي الذي يحمل اسم القيصر بطرس الأكبر، خطورةً سائر السفن الحربية المتوفرة حاليًا في العالم، في نظر صحيفة أمريكية تتخصص في الشؤون العسكرية.

ولذلك يتصدر هذا الطراد قائمة السفن الحربية "الأكثر فتكا" وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

ويشار إلى أن "بطرس الأكبر" البالغ طوله 250 مترا، أي 80 في المائة من طول حاملة الطائرات الأمريكية، مدجج بالأسلحة.

وكانت روسيا قد صنعت 4 سفن من فئة "أورلان" إحداها "بطرس الأكبر". وتم سحبها من الخدمة، فيما يواصل "بطرس الأكبر" خدمته. وأوكلت إلى طرادات "أورلان" مهمة مكافحة حاملات الطائرات الأمريكية. وتم تجهيزها بصواريخ "غرانيت" التي يحمل الواحد منها 1.5 طن من المتفجرات أو رأسا نوويا.

ويعمل طراد "بطرس الأكبر" بالطاقة النووية.

وتضم قائمة السفن الحربية الأكثر فتكا بحسب "ناشيونال إنترست"، إلى جانب "بطرس الأكبر"، السفينة الأمريكية "أرلي بيرك" المزودة بصواريخ "توماهوك" والطراد الأمريكي من نوع "تيكونديروغا" الذي يحمل 122 صاروخ "كروز"، والمدمرة اليابانية "كونغو" والمدمرة البريطانية من فئة 055.