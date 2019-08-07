إسرائيل تشارك في التحالف الأمريكي للأمن في خليج هرمز

أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، أن إسرائيل ستشارك في التحالف الذي دعت إليه الولايات المتحدة لحماية السفن البحرية في الخليج.

وقال مصدر سياسي ​إسرائيلي لصحيفة "يسرائيل هيوم" إنه من المتوقع أن يقوم الإسرائيليون في المقام الأول بعمليات استخباراتية في خليج هرمز.

وكشف العالم السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط والقوقاز ستانيسلاف تاراسوف، في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إلى ماذا ستؤدي هذه الخطوة وبماذا تتأمل إسرائيل.

وأوضح الخبير أسباب انضمام إسرائيل إلى التحالف بقوله :"إن محاولات الأمريكان في إنشاء تحالف آخر في منطقة الخليج، جعلهم في عزلة، فشركاؤهم في الناتو لم يدعموهم. ترامب في عزلة دولية خطيرة، وإسرائيل التي لطالما كانت المحرك الرئيسي في توتر العلاقات الإيرانية الأمريكية، تظهر تضامنها وتوافقها مع ترامب. إلى جانب كون المخابرات الإسرائيلية قوية للغاية في الشرق الأوسط ولديها شبكة عملاء واسعة. وحتى بدون وجودها في منطقة الخليج ، فإنهم يمتلكون كمية كافية من المعلومات".

وفي معرض حديثه عن آمال الإسرائيليين، أشار الخبير: "لن تتلقى إسرائيل أي فوائد من الانضمام إلى هذا التحالف. هذا ببساطة دعم واضح لسياسة الولايات المتحدة في هذه المنطقة. أو ربما هناك بعض الأمور الخفية وراء تصرفات إسرائيل، والتي قد تتوضح لنا في وقت لاحق".

واختتم بقوله: "ظهور إسرائيل في منطقة الخليج سيعقد الأمور. فعندما هدد الأمريكيون بضرب إيران أجاب الإيرانيون بأن ردهم لن يكون ضد الأمريكيين، بل ضد إسرائيل. إسرائيل الآن، كما يقولون، تعرض نفسها كهدف محتمل لإيران. ما يحدث بشكل عام يشبه الاستفزاز".