البنك المركزي الصيني يعلق على تقارير حول خفض أسعار الفائدة

نفى البنك المركزي الصيني ما تم تداوله حول خفض أسعار الفائدة.

وأوضح المركزي الصيني، اليوم الأربعاء، أن التقارير، التي تتحدث عن اتخاذ قرار لخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض اعتبارا من 10 أغسطس/ آب، غير صحيحة.

وأشار البنك المركزي الصيني في بيان له نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته وكالة "رويترز"، إلى أنه طلب من الشرطة التحقيق في الأمر.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الاثنين الماضي أنها قررت لأول مرة منذ عام 1994 تصنيف الصين متلاعبا بالعملة لتنقل النزاع التجاري إلى منطقة غير مدروسة وتضيف إلى عمليات البيع المحموم في الأسواق المالية العالمية.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من سماح الصين لعملتها بكسر مستوى دعم مهم لتسجل أدنى مستوى في 11 عاما في مؤشر على أن بكين ربما تكون راغبة في السماح بالمزيد من الانخفاض في اليوان مع تهديد واشنطن بفرض المزيد من الرسوم الجمركية.

وهوى اليوان 2.3 بالمئة خلال ثلاثة أيام منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ في الأسبوع الماضي بأنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية قيمتها 300 مليار دولار اعتبارا من الأول من سبتمبر/ أيلول.

لكنه استقر على ما يبدو أمس الثلاثاء وسط مؤشرات على أن البنك المركزي الصيني قد يكون يبحث وقف هذا التراجع الذي أشعل مخاوف من حرب عملة عالمية.