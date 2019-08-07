تايلاند توزع أول دفعة من الماريغوانا الطبية على المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية تسلمها أول دفعة من زيت القنب لتوزيعها على المستشفيات، بعد إباحة استخدامه، رسميا، هذا العام.

قال وزير الصحة التايلاندي، أنوتين شارفنفيراكول، إنه ليس هناك أي أجندة خفية، وإن الهدف الأساسي هو مساعدة المرضى، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

واستلمت وزارة الصحة التايلاندية 4500 زجاجة من زيت القنب من هيئة الدواء الحكومية لتوزيعها على المستشفيات لصالح نحو 4 آلاف مريض مسجل.

وقال مسؤولون تايلانديون إن ذلك الزيت سيستعمل في علاج المرضى الذين يعانون من الغثيان بعد الخضوع لجلسات العلاج الكيميائي والصرع وأشكال مختلفة من الألم، إلى جانب استخدامه لمرضى الشلل الرعاش وألزهايمر.

وقالت هيئة الدواء في تايلاند إنها ستبدأ زراعة محصولها الثاني من نبات القنب في وقت لاحق من الشهر وتعتزم التوسع في الإنتاج من خلال زراعته في الصوب بحلول أوائل 2020. وتسعى إلى إنتاج ما بين 150 ألفا و200 ألف زجاجة من الزيت.