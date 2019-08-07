واشنطن وأنقرة تتفقان على إنشاء مركز عمليات مشترك لإقامة المنطقة الآمنة بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه تم الاتفاق مع واشنطن على إقامة غرفة عمليات مشتركة للتنسيق بشأن المنطقة الآمنة في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أنها اتفقت مع الجانب الأمريكي على جعل المنطقة الآمنة في سوريا ممر سلام، بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول".

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن اليوم الأحد أنه: "سندخل إلى شرق الفرات كما دخلنا إلى عفرين وجرابلس والباب بشمال سوريا وأخبرنا روسيا والولايات المتحدة بذلك"، مؤكداً أن تركيا ستنفذ عملية شرق نهر الفرات في شمال سوريا، في منطقة تسيطر عليها ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال أردوغان: "لقد نفد صبر تركيا من الولايات المتحدة، التي توصلت إلى اتفاق مع أنقرة لتنفيذ منطقة آمنة في شمال شرق سوريا. تم إطلاع كل من روسيا والولايات المتحدة على العملية".