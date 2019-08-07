إطلاق القمر الصناعي الإسرائيلي "عاموس 17" بنجاح

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، تأتي هذه العملية التي قامت بها شركة "سبايس إكس" في قاعدة كاب كانافرال الأمريكية بعد مرور ثلاث سنوات على المحاولة الفاشلة لإطلاق "عاموس 6".

القمر الصناعي الإسرائيلي🇮🇱 عاموس ١٧ ينطلق بنجاح من مركز الفضاء كيب كانافرال🇱🇷 فجر اليوم في مهمة في الفضاء تستغرق ٢٠ عاما يقدم خلالها خدمات اتصالات منها انترنت للقارة السوداء. واجتاز عاموس مرحلتين بنجاح بعد عملية الإطلاق اثر انفصاله من مكوك فالكون ٩ من تطوير Spacex @ pic.twitter.com/Bzl7sHdaIJ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 7, 2019

وسيقوم هذا القمر بتوفير خدمات اتصالات، لا سيما الانترنت لسكان القارة الأفريقية، علما بأن لـ7.3 % فقط، منهم القدرة على التواصل عبر الشبكة العنكبوتية، في حين تبلغ هذه النسبة في الولايات المتحدة 87%.

وأعرب رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين عن افتخاره بنجاح شركتي "حلال" و"سبيس إكس" الإسرائيليتين، شاكرا الشركتين على ما تقومان به من عطاء من أجل دولة إسرائيل.

A proud morning, with the news of the successful launch of the Amos 17 satellite. Thank you and congratulations to our friends at @AMOSSpacecom and @SpaceX for their important work on behalf of the State of Israel https://t.co/rRrOdNvuoi — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) August 7, 2019

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" أن القمر الصناعي الإسرائيلي "عاموس 17" ينطلق بنجاح من مركز الفضاء كيب كانافرال، فجر اليوم الأربعاء، في مهمة في الفضاء، تستغرق ٢٠ عاما يقدم خلالها خدمات اتصالات، منها انترنت للقارة السوداء. واجتاز عاموس مرحلتين بنجاح بعد عملية الإطلاق اثر انفصاله من مكوك "فالكون ٩".