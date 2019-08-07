خبير: إيران لن تسمح بوجود قوات إسرائيلية في مضيق هرمز

قال حسن حردان، المحلل السياسي اللبناني، إن مشاركة أية قوات إسرائيلية في التحالف الذي تسعى له واشنطن في الخليج، يمثل استفزازا للجمهورية الإيرانية.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن مشاركة القوات الإسرائيلية تفاقم التوتر في المنطقة، وليس لها أي مبرر في الوقت الراهن، خاصة أن المواقف الإيرانية بشأن إسرائيل معروفة، وأنها تدعم المقاومة ضد "الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد على أن الإدارة الأمريكية تسعى لرفع منسوب التوتر من أجل الضغط على إيران، إلا أن الأخيرة تتمسك بحقها في ما يتعلق بمضيق هرمز، خاصة أنها المعنية بتأمين المضيق مع عمان، ولن تسمح بأي سيناريوهات أخرى.

وأشار إلى أن تصريحات الجانب الإسرائيلي بالمشاركة تطرح علامات استفهام، خاصة أن إيران ردت على اختراق المجال الجوي لها، وأسقطت الطائرة الأمريكية، كما احتجزت السفينة البريطانية ردا على احتجاز سفينتها، وهو ما يؤكد أن طهران لن تقبل بمرور أية قوات إسرائيلية في المضيق.

وشدد على أن ارتفاع وتيرة التوتر تساهم بشكل كبير في احتمالية نشوب اشتباكات، على الرغم من أن إسرائيل طلبت من واشنطن التهدئة في وقت سابق بعد أن أيقنت أن أية عمليات ضد إيران ستشعل معها مواجهة شاملة ضد إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أبلغ لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أن إسرائيل ستشارك في التحالف الذي دعت إليه الولايات المتحدة لحماية السفن البحرية في الخليج.

وقال مصدر سياسي ​إسرائيلي لصحيفة "يسرائيل هيوم" إنه من المتوقع أن يقوم الإسرائيليون في المقام الأول بعمليات استخباراتية في خليج هرمز.