وزير خارجية بريطانيا: الوضع في كشمير "مقلق" 

علقت بريطانيا على التطورات الأخيرة، التي تحدث بين الهند وباكستان، على خلفية قرار نيودلهي الأخير الخاص بكشمير.

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه عبر عن قلقه لنظيره الهندي، بشأن الوضع في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء.

وتابع دومينيك راب: "تحدثت مع وزير الخارجية الهندي، وعبرنا عن بعض من بواعث قلقنا بشأن الوضع"، مضيفا: "دعونا للهدوء لكن كانت لدينا أيضا قراءة واضحة للوضع من منظور الحكومة الهندية".

وأعلنت الحكومة الهندية، يوم 5 أغسطس، إلغاء الحكم الذاتي في الجزء الخاضع لإدارتها من كشمير، وفرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها.

وأعلنت باكستان، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنها قررت خفض العلاقات الدبلوماسية مع الهند على خلفية قرار الأخيرة إلغاء الوضع الخاص للقسم الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية أن اجتماعا للجنة الأمن القومي بالحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، خلص إلى قرارات بـ"تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وتعليق التجارة الثنائية، ومراجعة الترتيبات الثنائية، ورفع القضية إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي".

ويقطن الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، غالبية مسلمة، منذ تقسيم الهند وإعلان دولة باكستان في عام 1947، بينما يدعي كلا البلدين سيادته الكاملة على مجمل كشمير.

وقالت باكستان إنها ستستخدم كل الخيارات الممكنة، للرد على ما وصفته بـ"الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند"، مشيرة إلى أن ولاية جامو وكشمير، هي أرض متنازع عليها باعتراف المجتمع الدولي.