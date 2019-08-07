بالفيديو... الرئيس الأوكراني يتعرض لموقف محرج في قصر أردوغان

تعرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لموقف محرج في القصر الرئاسي في أنقرة، اليوم الأربعاء، أثناء زيارته لتركيا.

حيث أضاع الرئيس الأوكراني طريقه خلال المراسم بعد استقباله من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فبدلا من الالتفات للاستماع لكلمة حرس الشرف باللغة التركية، توجه زيلينسكي في الاتجاه المعاكس.

وقام الرئيس التركي بطلب العودة من نظيره الأوكراني والاستماع لكلمة الترحيب وفقا للبروتوكول.

ووصل زيلينسكي اليوم الأربعاء إلى العاصمة أنقرة في زيارة تستمر يومين، يتم خلالها مناقشة الخطوات المشتركة من أجل زيادة التعاون في مجالي الدفاع والأمن. ومن المزمع أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عقب اجتماع ثنائي وآخر على مستوى الوفود.