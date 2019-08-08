برلماني عراقي حول شراء "إس 400" الروسية: يجب ألا ندمر العلاقات مع واشنطن

صرح عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي، سركوت شمس الدين، أن العراق ليس بحاجة الآن للاستحواذ على أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس – 400".

واشنطن - سبوتنيك. وقال شمس الدين لوكالة "سبوتنيك": "ما نملكه الآن من معدات عسكرية كافيا، أعتقد انه يتوجب علينا أن نستثمر في أشياء أخرى. الآن يجب أن نستثمر في النفط والسكك الحديدية والطرق، والبنية التحتية الأخرى، وليس في منظومة "إس – 400".

وأضاف: "أنظمة"إس-400" غير لازمة الآن.

وفي الوقت نفسه، أقر عضو البرلمان، بأن العراق قد يحتاج في المستقبل إلى مثل هذه النظم الدفاعية، لكنه أبدى تحفظا على الاستحواذ كون ذلك سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

ووفقا للنائب،:

"يجب على العراق ألا يدمر العلاقات مع واشنطن، كونها "ملتزمة بحماية العراق من التهديدات الخارجية والداخلية".

يذكر أنه سبق وأعلن رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن، فيكتور بونداريف، أن سوريا والعراق والسودان ومصر تعتبر من بين الدول المحتملة لشراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400".

ومن جانبه أفاد سفير روسيا في بغداد ماكسيم ماكسيموف بأن هناك طلبات جديدة لشراء الأسلحة الروسية ستأتي من السلطات العراقية. ومن المحتمل أن تضم قائمة الطلبات منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400".