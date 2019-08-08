العلماء يدقون ناقوس الخطر...القبة الخرسانية في تشرنوبل تنهار

ويعتقد الخبراء أنه في وقت قريب ستنهار القبة الخرسانية "المخبأ" الذي بني فوق الوحدة الرابعة في محطة تشرنوبل النووية التي وقع فيها الانفجار. واحتمال حدوث هذا بحلول عام 2023، لأنه لا يوجد شيء يمسكه.

وفقًا لمنشورHi-News ، أظهرت دراسة حديثة وجود احتمال كبير بانهيار القبة، على الرغم من تقوية الهيكل في 2004-2008. في هذه الحالة، سوف تسقط الألواح الخرسانية مباشرة على المفاعل وتنتقل إلى المواد المشعة في الهواء والتي ستستقر على جدران هيكل الحماية، وتحول الهيكل بأكمله إلى مصدر كبير للإشعاع.

يقوم معهد مشكلات السلامة في المحطة النووية الأوكرانية بتطوير مشروع لتفكيك القبة. وفقًا لمشروع العلماء، سيتم جمع العناصر الخطرة من القبة وقطعه وسحقه ونقله باستخدام روبوت، والذي سيتحكم فيه المشغل عن بعد. لمنع انبعاث الغبار المشع، سيتم استخدام سائل خاص، يجذب الغبار المشع إلى نفسه. سوف تعبأ الأجزاء المفككة في حاويات وترسل للدفن. من المتوقع أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال بحلول 20 ديسمبر 2023.

تم تركيب هيكل الحماية "المخبأ-1" (المعروف باسم القبة) في عام 1986 على وحدة الطاقة الرابعة المدمرة في محطة تشرنوبل للطاقة النووية. ومع ذلك، سرعان ما ظهرت الصدوع في القبة ومالت الألواح الخرسانية. تم تطوير هيكل وقائي إضافي "القوس" لمدة 12 عامًا وتم تثبيته مباشرةً فوق القبة. يوجد في القبة الآن حوالي 180 طنًا من اليورانيوم منخفض التخصيب - 235 ، 70 ألف طن من المعادن المكسرة المشعة والخرسانية والكتل الزجاجية و 35 طنًا من الغبار المشع ويبلغ إجمالي نشاطها أكثر من مليوني كوري (وحدة قياس المواد المشعة).

يذكر أن الحادث في محطة تشرنوبل للطاقة النووية وقع في 26 أبريل/نيسان 1986. تعتبر اليوم واحدة من أكبر الكوارث من صنع الإنسان في التاريخ.