السفارة الروسية توجه رسالة لمواطنيها في قرغيزستان حول عملية القبض على رئيسها السابق

نصح المتحدث الإعلامي باسم السفارة الروسية في بشكيك، فيكتور خارتشينكو، المواطنين الروس في قيرغيزستان بتجنب المنطقة التي تقوم فيها قوات الأمن القيرغيزية بعملية القبض على الرئيس القيرغيزي السابق ألمازبيك أتامبايف.

موسكو - سبوتنيك. وقال خارتشينكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس 8 أغسطس / آب: "السفارة تعمل بشكل طبيعي. الوضع هادئ في بشكيك. ليس لدينا معلومات عن تعرض المواطنين الروس للخطر".

وأضاف خارتشينكو: "نحن لا نعلق على الموقف بشأن أتامبايف، لأن هذا شأن داخلي يخص جمهورية قيرغيزستان".

وتابع قائلا: "كالعادة في مثل هذه المواقف، نقترح ونوصي بالابتعاد عن مكان الحادث وتجنب الأماكن المزدحمة".

وأصيب عشرات الأشخاص، بينهم صحفي، خلال عملية اقتحام مقر الرئيس القرغيزي السابق ألمازبيك أتامبايف، من قبل القوات الخاصة بهدف القبض عليه بتهم الفساد.

وفي 20 يونيو / حزيران الماضي، سلم برلمان قرغيزستان إلى مكتب المدعي العام لائحة من الاتهامات ضد أتامباييف أعدتها "لجنة برلمانية" خاصة. ووفقاً لفرضية اللجنة، كان الرئيس السابق ضالعا في قضايا فساد أثناء تحديث محطة بيشكيك الكهروحرارية، والإفراج عن زعيم عصابة الإجرام المنظم، عزيز باتوكاييف، بناءً على شهادات طبية زائفة. وقد وصف أتامباييف التهم الموجهة إليه بأنها "سخيفة" .

وتولى ألمازبك أتامباييف رئاسة البلاد من عام 2011 إلى عام 2017.