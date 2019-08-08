محقق ألماني يتوعد بإعلان أسماء المسؤولين عن كارثة "بوينغ" الماليزية

توصل محقق ألماني خاص إلى معرفة أسماء المسؤولين عن كارثة طائرة "بوينغ" الماليزية في أوكرانيا.

كشف ذلك المحقق يوسف ريش لوكالة "سبوتنيك"، مشددا على ضرورة إعلان أسماء المسؤولين عن حادث طائرة "بوينغ 777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي تحطمت قرب مدينة دونيتسك في منطقة العملية العسكرية الأوكرانية ضد جمهوريتين شعبيتين أعلنهما مناوئو الانقلاب الذي وقع في العصمة الأوكرانية كييف في عام 2014.

وتحطمت هذه الطائرة في 17 يوليو/تموز 2014. وقتل جميع الأشخاص الموجودين على متنها ومعظمهم مواطنو هولندا. وسارعت السلطات الأوكرانية إلى اتهام قوات جمهورية دونيتسك الشعبية وروسيا الداعمة لها بإسقاط الطائرة الماليزية.

بيد أن المعلومات التي جمعها المحقق الألماني الخاص ومنها الصور التي التقطتها أقمار صناعية، تدحض مزاعم "تورط الروس". ولعله لهذا السبب رفضت النيابة العامة الهولندية التي ترأس فريق المحققين وتميل إلى اتهام أشخاص من روسيا، رفضت استلام هذه المعلومات.

وأشار ريش إلى أنه سيسلم معلوماته إلى روسيا وماليزيا وينشرها إذا استمرت النيابة العامة الهولندية في رفض قبولها رسميًا.