وزير الدفاع الإيراني يفاجئ الجميع بشأن منظومة صاروخية دفاعية

أعلن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، تدشين المنظومة الصاروخية الدفاعية من طراز "باور 373" البعيدة المدى، وذلك بمناسبة يوم "التصنيع العسكري".

وأشار حاتمي، في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إلى إزاحة الستار عن منجزات دفاعية في يوم 22 أغسطس/آب الجاري، قائلا: "سيتم في تاريخ 22 أغسطس بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية، إزاحة الستار عن بعض المنجزات الدفاعية الجديدة لوزارة الدفاع، وبإزاحة الستار عن هذه المنجزات وتسليمها ستتزايد القدرة الدفاعية وقوة البلاد إلى مستوى لافت".

وأضاف: "كما سيتم الأسبوع المقبل إزاحة الستار عن سيارة مدرعة في أصفهان وتسليمها الى القوات المسلحة".

ومنظومة باور 373 هي منظومة صاروخية بعيدة المدى للدفاع الجوي تم تصميمها وصنعها على يد خبراء وعلماء منظمة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية وبالتعاون مع المراكز العلمية والبحثية في البلاد، وهي قادرة على ضرب عدة أهداف بوقت واحد.