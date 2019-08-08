بدء ثوران واحد من أكبر البراكين في اليابان

بدأ بركان أساما، الواقع في الجزء الأوسط من جزيرة هونشو اليابانية، في الثوران صباح يوم 7 أغسطس/آب.

قال مكتب الأرصاد الجوية الرئيسي في البلاد إن ثوران بركان أساما في اليابان تم تعيينه من الدرجة الثالثة من أصل خمسة، مما يتطلب تجنب الاقتراب من البركان.

وتم إنشاء مركز تنسيق خاص على وجه السرعة تحت قيادة رئيس الوزراء الياباني.

حاليا، يتم حل مسألة إخلاء السكان المحليين. في نهاية القرن الثامن عشر، أودى أساما بحياة حوالي 10 آلاف شخص ودمر خمسين قرية. آخر ثوران بركاني له تم تسجيله منذ 10 سنوات.

هذا البركان، الذي يقع على بعد 140 كيلومترًا من طوكيو على حدود مقاطعتي غومما وناغانو، قد ألقى الرماد والدخان، مساء الأربعاء، على ارتفاع يتراوح بين 1.8 و 2000 متر.

لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار وإصابات. لم يتم الإعلان عن إجلاء السكان المحليين.

في عام 2015، سجل علماء الأرصاد اليابانية أيضًا إطلاق الرماد من فوهة بركان أساما. في عام 2009، ألقى نفس البركان الرماد على ارتفاع 2 ألف متر.