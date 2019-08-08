الجيش الإسرائيلي يعزز قوات المشاة في الضفة الغربية بعد عملية قتل مستوطنين

عزز الجيش الإسرائيلي قوات المشاة في الضفة الغربية، صباح اليوم الخميس، وذلك عقب مقتل مستوطنين جنوب الضفة الغربية.

وجاء في بيان للجيش: "الجيش الإسرائيلي يعزز قوات المشاة في الضفة الغربية بعيد عملية قتل المستوطنين صباح اليوم جنوب الضفة الغربية، وأجهزة الشرطة والشاباك والجيش تواصل البحث عن المنفذين".

من جانبه أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن الجيش الإٍسرائيلي يواصل عملية عسكرية واسعة في البلدات والقرى الفلسطينية جنوب مدينة بيت لحم إثر العثور على جثة جندي قتل طعناً بعد ساعات من اختفائه الليلة الماضية.

وأضاف: "إن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت العديد من المنازل وقامت بمصادرة كاميرات التصوير المثبتة في محيطها وفي المحال التجارية، وقامت بإغلاق منافذها والقيام بعمليات تفتيش وتدقيق بهويات المواطنين".